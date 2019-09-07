Роскомнадзор напомнил о «дне тишины»

За сутки до выборов СМИ не могут публиковать агитацию за кандидатов, напомнили в Роскомнадзоре. Сегодня, 7 сентября, в России наступил так называемый «день тишины».

«С целью профилактики нарушений российского законодательства Роскомнадзор обращает внимание СМИ и кандидатов на запрет проведения 7 и 8 сентября предвыборной агитации», — говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что предвыборная агитация проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.

«Соответственно, проведение предвыборной агитации в день голосования (8 сентября) и в «день тишины» (7 сентября) запрещено», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

В ведомстве также привели юридическую формулировку самого понятия «предвыборная агитация».

«Предвыборной агитацией в соответствии со статьей 2 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» признается деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за или против кандидата. За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность», — говорится в сообщении.