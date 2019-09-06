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Кабмин Татарстана объединил Центр противопожарной службы и Пожарную охрану

23:16, 06.09.2019
Кабмин Татарстана объединил Центр противопожарной службы и Пожарную охрану

Правительство Татарстана постановило реорганизовать ГКУ «Производственно-технический центр государственной противопожарной службы Министерства ГО и ЧС Республики Татарстан» и ГКУ «Пожарная охрана РТ».

Два учреждения будут объединены на базе пожарной охраны. Однако учреждение станет и правопреемником центра, следует из документа.

На передачу имущества и недвижимости центра Министерству ГО и ЧС Татарстана отводится 60 дней.

ОбществоВласть Татарстан
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