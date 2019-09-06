Кабмин Татарстана объединил Центр противопожарной службы и Пожарную охрану
Правительство Татарстана постановило реорганизовать ГКУ «Производственно-технический центр государственной противопожарной службы Министерства ГО и ЧС Республики Татарстан» и ГКУ «Пожарная охрана РТ».
Два учреждения будут объединены на базе пожарной охраны. Однако учреждение станет и правопреемником центра, следует из документа.
На передачу имущества и недвижимости центра Министерству ГО и ЧС Татарстана отводится 60 дней.ОбществоВласть Татарстан
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