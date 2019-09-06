Кабмин Татарстана объединил Центр противопожарной службы и Пожарную охрану

Правительство Татарстана постановило реорганизовать ГКУ «Производственно-технический центр государственной противопожарной службы Министерства ГО и ЧС Республики Татарстан» и ГКУ «Пожарная охрана РТ».

Два учреждения будут объединены на базе пожарной охраны. Однако учреждение станет и правопреемником центра, следует из документа.

На передачу имущества и недвижимости центра Министерству ГО и ЧС Татарстана отводится 60 дней.