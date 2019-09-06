Евгений Черешнев: «Если Айрат Хайруллин это сделает, Татарстан будет одним из самых цифровых регионов России»

Фото: Ринат Назмеитдинов

Президент и основатель компании Biolink.Tech Евгений Черешнев оценил возможность реализации цифровой трансформации Татарстана в течение пяти лет. Такие сроки для новой стратегии поставил министр информатизации и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

— Министр говорит про конкретные достижимые процессы. Когда он говорит, что цифровая трансформация достижима в течение трех-пяти лет, он имеет в виду, что конкретные процессы можно исправить и получить конкретные результаты здесь и сейчас. Я с ним согласен, что за три-пять лет это возможно. Сегодня утром с ним встречался, и он назвал мне в приватной беседе цели. Мне кажется, что вектор правильный. Если Айрат Хайруллин это сделает, я вас уверяю, Татарстан будет одним из самых цифровых регионов России, — дал комментарий журналистам Евгений Черешнев.

В Казани Черешнев выступил с лекцией на форсайт-сессии по стратегии цифровой трансформации Татарстана. Мероприятие проходит сегодня в ИТ-парке, где представители органов власти, научных учреждений, бизнеса и стартап-проектов обсуждают, как должна выглядеть цифровая трансформация Татарстана.