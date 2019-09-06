2ГИС начал показывать избирательные участки Казани, Набережных Челнов и Альметьевска

В системе 2ГИС появились избирательные участки на картах 38 городов. Из татарстанских сервис показывает участки для голосования в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.

Чтобы увидеть на карте, где находится избирательный участок, нужно ввести его номер в поисковой строке, и приложение подскажет нужное место. Также возможно найти свой дом на карте, а затем ввести первые буквы запроса «избирательные участки». Если рядом с домом несколько участков, рекомендуется уточнить по телефону, куда идти голосовать, сообщается на сайте компании.

Напомним, вчера региональное отделение Общероссийского движения «Корпус наблюдателей «За чистые выборы» в Татарстане провело проверку избирательных участков на предмет готовности к выборам.