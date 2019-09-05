Минобороны назвало причину крушения вертолета Ми-8 в Саратовской области
Министерство обороны России сообщило, что причиной крушения военного вертолета Ми-8 в Саратовской области, которое произошло сегодня, является разрушение одной из стоек шасси.
Вертолет опрокинулся при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Экипаж вертолета сумел покинуть машину и не пострадал.Происшествия
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