Казанцам покажут лучшие фильмы фестиваля мусульманского кино

С 13 по 15 сентября в Татарстане пройдет «Эхо Казанского международного фестиваля мусульманского кино». Жители республики смогут увидеть лучшие фильмы прошедшего кинофестиваля.

Показы пройдут в муниципальных кинозалах по всему Татарстану, в Казани фильмы фестиваля можно будет посмотреть в кинотеатре «Мир».

Отмечается, что особенностью традиционного мероприятия стало то, что ГБУК «Татаркино» выкупило права на показ лучших фильмов Казанского кинофестиваля этого года. Поэтому показ кинокартин призеров и лауреатов стал доступен для всех жителей республики, сообщает пресс-служба «Татаркино».

В программу вошли 16 фильмов-участников Казанского кинофестиваля-2019. Это киноработы из России, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Кении, Эстонии, Хорватии, Литвы, а также фильмы татарстанского производства.

Ранее сообщалось, что в России фестиваль зарубежных русских театров планируется провести до конца года.

