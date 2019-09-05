В 2019 году в России пройдет фестиваль зарубежных русских театров

Фестиваль зарубежных русских театров в России планируется провести до конца года, сообщил замминистра культуры РФ Павел Степанов.

«До конца года у нас будет проведен фестиваль зарубежных русских театров в Российской Федерации. Сейчас мы определяемся с тем, в каких точках пройдет этот фестиваль», — цитирует ТАСС слова чиновника.

Степанов подметил, что факт того, что русские театры ставят за рубежом спектакли, является необходимым элементом сотрудничества, позволяет сохранить языковое и цивилизационное пространство. Также постановки российских артистов за границей значимы для международного партнерства со странами, которые давно сотрудничают с Россией и имеют исторические корни.

2019 год в России объявлен Годом театра, в рамках которого были запланированы 32 регулярных театральных мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Казани с 4 по 7 сентября пройдет международный кинофестиваль. Татарстан представят три конкурсанта: Гузель Гарипова с анимационным фильмом «Суп с лапшой», Рима Шафигуллина с короткометражкой «ПЦ» и ролик «Чебоксарский трикотаж» проекта «Громкие рыбы».

