Совфед о требовании Болгарии пересмотреть роль СССР в освобождении Европы: «Это аморально»

Первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что обвинять Россию в том, что она принесла в Восточную Европу «оккупационный режим» — это аморально.

Так он прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Болгарии, которое призвало Россию не поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что война Советского Союза против гитлеровской Германии была освобождением Европы. Также МИД заявил, что «Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие».

«Я надеюсь, что президент (Болгарии, — прим. ред.) скажет, что это недопустимо», — цитирует RT Джабарова.