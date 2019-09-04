В октябре в Казань приедут кибатлеты

Открытое первенство по кибатлетике «Казань — 2019» пройдет в столице Татарстана 10 октября в рамках специализированной выставки «Индустрия здоровья. Казань».

Соревнования будут проводиться в следующих дисциплинах: протезы рук, протезы бедра, протезы голени, электрические коляски. Люди с инвалидностью, использующие технические средства реабилитации (ТСР), будут состязаться на трассах, состоящих из имитаторов различных бытовых ситуаций.

Среди них: преодоление с ношей ступенек, пандуса, входной двери, замена электролампы, развешивание белья, хват протезом руки предметов различной конфигурации и массы, хождение на протезах бедра и голени по бордюрам и пересеченной местности, удержание равновесия, преодоление на электрической коляске препятствий и многое другое, говорится на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Победители будут определены по количеству набранных баллов, а при равном числе баллов — по затраченному на прохождение времени.

Напомним, ранее Минтруд России предложил увеличить штрафы за несоблюдение прав инвалидов.