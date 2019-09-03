Американский математик стал лауреатом премии Лобачевского

Профессор канадского Университета Макгилла, американский математик Даниэль Вайс стал обладателем медали имени Н. И. Лобачевского и денежной премии в размере $75 тыс.

Он получил премию за доказательство знаменитой гипотезы Хакена, относящейся к геометрической теории групп и которая предоставляет программу использования кубических комплексов для исследования целого ряда бесконечных групп, сообщает медиа-портал Казанского федерального университета.

Вайс выдвинут на соискание медали выдающимся геометром, обладателем Абелевской премии и премии им. Н. И. Лобачевского, профессором Курантовского института математики при Нью-Йоркском университете Михаилом Громовым.

Напомним, медаль и премия имени Лобачевского присуждаются Казанским федеральным университетом раз в два года за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики, сообщается на сайте университета. В этом году в конкурсе принимали участие 12 математиков из России, США, Японии, Канады, Казахстана, Чехии и Украины.

Церемония вручения медали и премии имени Н.И. Лобачевского состоится 2 декабря.