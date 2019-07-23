Жительница Татарстана рассказала, на что потратит 16 млн рублей, которые выиграла в лотерею

Олеся Хасанова из Татарстана выиграла в государственную лотерею 15 923 627 рублей.

Женщина рассказала, что начала интересоваться лотереями еще два года назад. Именно тогда она купила первый билет. За время участия в различных гослотереях у Олеси Хасановой накопилось немало бонусов, так что выигрышный билет достался ей бесплатно. «Числа выбирала наугад. Как же правильно я сделала! Предчувствие не подвело», — признается Хасанова.

Она рассказала, что часть выигрыша потратит на путешествие с мужем и детьми, а оставшиеся деньги вложит в строительство двухэтажного дома, сообщает пресс-служба «Столото».

Напомним, в прошлом году житель Уфы выиграл в лотерею более 26 млн рублей.

