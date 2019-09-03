Педагоги «Гнесинки» поделятся творческим опытом с музыкантами Башкирии

В Уфу в рамках нацпроекта «Культура» приедут педагоги Российской академии музыки им. Гнесиных. С 4 по 26 сентября они будут обучать 341 преподавателя детских музыкальных школ и школ искусств Башкортостана в Центре непрерывного образования и повышения квалификации РАМ.

Лекционные занятия и мастер-классы проведут ведущие профессора и преподаватели «Гнесинки». Пройти обучение у мастеров могут также все желающие в качестве вольнослушателей, говорится на сайте правительства Башкирии.

Напомним, с начала 2019 года в рамках национального проекта «Культура» в России реализуется федеральный проект «Творческие люди». Одной из задач проекта является повышение квалификации работников культуры. С этой целью на базе ведущих вузов России создаются Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров сферы культуры. В настоящий момент уже работают семь подобных центров, к 2024 году будет создано еще 15. За счет средств федерального бюджета с 2019 по 2024 год в центрах планируется обучить до 200 тыс. человек из всех регионов России.

Ранее в Минкультуры РТ рассказали, как нацпроект «Культура» будет реализован в Татарстане.