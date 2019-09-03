В Казани открылся региональный ситуационный центр корпуса «За чистые выборы»
Сегодня в Казани начал работу республиканский ситуационный центр корпуса «За чистые выборы». Его специалисты будут следить за проведением выборов в Госсовет Татарстана VI созыва, которые пройдут 8 сентября.
В ситуационном центре будут работать около 30 человек — это юристы, консультанты, координаторы и эксперты в области избирательного права. Все они будут связаны с наблюдателями от Общественной палаты Татарстана. В центр будет поступать информация о возможных нарушениях в районах республики. Юристы должны будут проанализировать случаи и вынести вердикт.Общество Татарстан
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