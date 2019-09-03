Банк «Аверс» запустил сервис с кэшбэком до 30%

Фото: Банк «Аверс»

Банк «Аверс» совместно с компанией Cashbackforce запустил кэшбэк-сервис. Теперь держатели карт Банка смогут вернуть до 30% от суммы покупок в интернет-магазинах.



Воспользоваться новым сервисом достаточно просто. Нужно зарегистрироваться на специальной странице сайта партнера, выбрать интернет-магазин и оплатить свои покупки картой Банка «Аверс».

Кэшбэк поступит на ваш счет в личном кабинете на странице сервиса. Полученные денежные средства можно вывести обратно на свою банковскую карту или на текущий счет, открытый в Банке «Аверс».

На сегодняшний день сервис предоставляет возможность сделать покупки в 700 интернет-магазинах, среди которых «Спортмастер», TezTour, AliExpress, «М.Видео», «Эльдорадо», OBI, Booking.com, «Юлмарт», «Л'Этуаль» и другие, в которых доступны онлайн-платежи.



Более подробную информацию о возможностях кэшбэк-сервиса можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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