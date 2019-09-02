В Казани пробка на Горьковском шоссе достигла длины в 5,1 км

Сегодня самой длинной пробкой Казани стал затор на Горьковском шоссе и улице Фрунзе. Он растянулся на 5,1 км.

Пик пришелся на 17.29, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Всего загруженный трафик на участке от улицы Чкалова до железнодорожного моста наблюдался 30 минут.

В целом вечером в Казани пробки составили 7 баллов.

Также самыми длинными за день стали утренняя пробка на Фермском шоссе (2,2 км), вечерняя на улицах Достоевского и Аделя Кутуя (2,2 км), Тэцевской улице (1,9 км) и улицах Марселя Салимжанова и Право-Булачной (1,8 км).