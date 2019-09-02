В Татарстане оказалось 148 победителей и призеров всероссийских олимпиад в 2019 году

В этом году в Татарстане оказалось 148 победителей и призеров заключительного этапа всероссийских олимпиад. В российском олимпиадном движении республика занимает третью позицию после Москвы и Санкт-Петербурга. Такие данные приводит министр образования Татарстана Раис Бурганов в своем официальном поздравлении с началом учебного года на сайте министерства.

Средний балл ЕГЭ в республике по итогам прошедшего учебного года значительно превысил прошлогодний, увеличилось количество как 100-балльников, так и высокобалльников, напомнил министр.

В Татарстане более 5,5 тысячи образовательных организаций, в которых обучаются около 900 тысяч человек. Из них 1,4 тыс. — школы. Сегодня впервые открыли свои двери пять новых школ и 23 детских сада. До конца года будет построена еще одна школа, два пристроя к зданиям школ и пять детских садов.



Напомним, сегодня в Татарстане открыли самую большую новую школу. Многопрофильный лицей №185 в ЖК «Весна» в Казани рассчитан на 1,5 тыс. учащихся.