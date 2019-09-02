Завтра в КФУ новому лауреату премии имени Лобачевского вручат $75 тысяч

Имя нового лауреата премии имени Николая Лобачевского станет известно на завтрашней пресс-конференции в КФУ. Она состоится в 16 часов в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Победитель получит медаль и премию в размере 75 тыс. долларов США.

Медаль и премия имени Лобачевского присуждаются Казанским федеральным университетом раз в два года за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики, сообщается на сайте университета. В этом году в конкурсе принимают участие 12 математиков из России, США, Японии, Канады, Казахстана, Чехии и Украины. Конкурсантов оценивает международное жюри.

Церемония вручения медали и премии имени Н.И. Лобачевского состоится в день рождения выдающегося математика Николая Ивановича Лобачевского 1 декабря, сообщает пресс-служба вуза.

