Сергей Базаревич: «Южная Корея играет в интересный баскетбол, но у них недостаток роста в команде»
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич дал свою оценку следующему сопернику на чемпионате мира-2019 команде Южной Кореи.
«Южная Корея играет в интересный баскетбол. Сами двигаются, мяч перемещают неплохо, но у них недостаток роста в команде. Конечно, нам было бы неплохо сыграть с какой-нибудь азиатской командой на этапе подготовки к турниру, но этого не произошло, к сожалению. Кубок мира — это событие, и мы рады быть частью этого события», — сказал Базаревич.
Напомним, в первом матче группового этапа ЧМ-2019 по баскетболу сборная России одолела команду Нигерии (82:77).
Сегодня, 2 сентября в 15:30 мск, россияне встретятся с Южной Кореей. В случае победы над азиатской сборной Россия обеспечит себе выход из группы.СпортБаскетболОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым