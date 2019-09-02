Сергей Базаревич: «Южная Корея играет в интересный баскетбол, но у них недостаток роста в команде»

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич дал свою оценку следующему сопернику на чемпионате мира-2019 команде Южной Кореи.

«Южная Корея играет в интересный баскетбол. Сами двигаются, мяч перемещают неплохо, но у них недостаток роста в команде. Конечно, нам было бы неплохо сыграть с какой-нибудь азиатской командой на этапе подготовки к турниру, но этого не произошло, к сожалению. Кубок мира — это событие, и мы рады быть частью этого события», — сказал Базаревич.

Напомним, в первом матче группового этапа ЧМ-2019 по баскетболу сборная России одолела команду Нигерии (82:77).

Сегодня, 2 сентября в 15:30 мск, россияне встретятся с Южной Кореей. В случае победы над азиатской сборной Россия обеспечит себе выход из группы.