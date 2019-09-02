На постройку участка платной трассы из Европы в Китай в Татарстане потребуется больше 37 млрд рублей

Строительство участка скоростной автодороги Европа — Западный Китай в Татарстане может потребовать инвестиций в размере 37,6 млрд рублей.



Так, из бюджета РФ планируется привлечь 4,3 млрд рублей, из бюджета РТ — 9,5 млрд рублей, из средств частного инвестора — 23,8 млрд рублей.

В данный момент в регионе ведутся работы по развитию участка Шали (М-7) — Бавлы (М-5) как самостоятельного направления международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай, пишет ТАСС со ссылкой на Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что различные финансовые институты «очень активно» изучают вариант участия в проекте скоростной автомобильной дороги Европа — Западный Китай (ЕЗК), куда входит строительство платной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань протяженностью 729 км и стоимостью 550 млрд рублей.

После Министерство экономического развития предложило вместо новой трассы Москва — Казань построить дорогу до Владимира, а дальше точечно реконструировать автодорогу М-7 Москва — Уфа.