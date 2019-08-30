Управделами главы Башкирии закупит семгу, элеш и гусиную грудку на 8 млн рублей

Управление делами главы Башкортостана планирует потратить 7,93 млн на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций, а также лиц, прибывших в Башкортостан, проведением официальных приемов, заседаний, совещаний, встреч, торжественных и иных мероприятий, в том числе выездных.

Услуги будут оказываться до конца года. Как следует из тендера, речь, похоже, в основном идет о питании. Всего в списке требуемых блюд 44 наименования. Среди них можно встретить, например, волован со слабосоленой форелью по 157 рублей за штуку, бутерброд с красной искрой по 110 рублей, вяленую гусиную грудку по 670 рублей, элеш с кониной по 318 рублей, запеченную семгу со сливочно-грибным соусом по 454 рубля, 150 миллилитров сухого марочного вина по 515 рублей.



Ранее также стало известно, что чиновники Башкирии готовы потратить 3 млн рублей на зимовку пчел.

