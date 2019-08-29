В Челнах ограничат движение из-за празднования Дня республики

В связи с проведением в Набережных Челнах Дня республики на некоторых участках дорог будет ограничено движение.

30 августа с 8.00 до 22.00 будет закрыт проезд по проспекту Чулман в обоих направлениях на участке дороги от проспекта Раиса Беляева до проспекта Вахитова, по проспекту Хасана Туфана на участке от проспекта Чулман до улицы Раскольникова.

Также будет ограничено движение по улицы Раскольникова от проспекта Раиса Беляева до Хасана Туфана, передает пресс-служба исполкома Челнов.

Ранее сообщалось, что 30 августа на Дне республики в Набережных Челнах хедлайнерами праздника станут российская группа «А-студио» и диджей Groove. Праздничные мероприятия начнутся в 10.00. В 21.30 для жителей и гостей города прогремит праздничный салют.

