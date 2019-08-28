В Казани приготовят самый большой тылкыш калеве

31 августа в национальном комплексе «Туган авылым» приготовят самый большой талкыш калеве. Гастрономический рекорд установят в честь дня рождения комплекса.

Мероприятие начнется в 11:30, в доме №14/56 по улице Т. Миннулина. Помимо национального татарского угощения, посетителей ждет развлекательная программа. Об этом сообщается в соцсетях «Туган Авылым».

Ранее в селе Пестрецы Республики Татарстан на IV Всероссийском фестивале «Скорлупино» приготовили яичницу из 7777 яиц, чтобы установить рекорд Гиннесса. Изначально в планах было приготовить ее из 15 тыс. яиц. Там же, в Пестрецах, произошла церемония передачи флага WorldSkills. На него нанесли символическое изображение герба Пестречинского района.

