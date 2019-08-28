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Сегодня в Татарстане временами ожидается дождь и до +15

04:35, 28.08.2019
Сегодня в Татарстане временами ожидается дождь и до +15
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 28 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь.

Ветер северо-западный, северный сильный, местами порывами до 16—21 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем — от +10°С до 15°С. В Казани днем ожидается от +11°С до 13°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +11°С до 13°С.

Общество Татарстан
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