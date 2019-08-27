Хабиров побывал на тренировке хоккейного клуба «Салават Юлаев»
Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров сегодня побывал на тренировке «Салавата Юлаева», информирует пресс-служба уфимского клуба.
Хабиров осмотрел обновленное фойе ледовой арены, украшенное портретами людей, внесших большой вклад в развитие уфимской команды.
Капитан «Салавата» Григорий Панин вручил главе памятную плакетку в честь завоевания бронзовых медалей чемпионата России сезона 2018/2019 с именами игроков и тренерского штаба.
Отметим, что сразу после мероприятия хоккеисты уфимской команды начали подготовку в контрольной игре против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.СпортХоккейОбщество Башкортостан
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