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Хабиров побывал на тренировке хоккейного клуба «Салават Юлаев»

19:02, 27.08.2019
Хабиров побывал на тренировке хоккейного клуба «Салават Юлаев»
Фото: vk.com/hcsalavat

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров сегодня побывал на тренировке «Салавата Юлаева», информирует пресс-служба уфимского клуба.

Хабиров осмотрел обновленное фойе ледовой арены, украшенное портретами людей, внесших большой вклад в развитие уфимской команды.

Капитан «Салавата» Григорий Панин вручил главе памятную плакетку в честь завоевания бронзовых медалей чемпионата России сезона 2018/2019 с именами игроков и тренерского штаба.

Отметим, что сразу после мероприятия хоккеисты уфимской команды начали подготовку в контрольной игре против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

СпортХоккейОбщество Башкортостан
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