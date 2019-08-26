Медведев утвердил переименование родового села Кадыровых в Чечне

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о переименовании села Центарой в Чечне. Родовое село Кадыровых получило название Ахмат-Юрт.

Глава республики Рамзан Кадыров отметил, что утверждение этого названия свидетельствует об уважении премьера к первому президенту Чечни Ахмату-Хаджи Кадырову.

«Сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил мне очень радостную весть. Он подписал документ о переименовании моего родного села Центарой в Ахмат-Юрт!» — цитирует главу Чечни его пресс-служба.

Кадыров от имени республики поблагодарил Медведева за направленное ранее поздравление с открытием мечети в городе Шали и присвоением его родовому селу имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб при теракте 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо» в Грозном во время празднования Дня Победы.

Напомним, что на прошлой неделе в Шали открылась самая большая мечеть в Европе. Это мероприятие посетил и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. На следующий день он встретился с Рамзаном Кадыровым, чтобы обсудить взаимодействие двух республик в развитии ислама на территории РФ.

