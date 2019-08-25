Участники WorldSkills за день пекут больше 100 осетинских пирогов

Каждый день на чемпионате рабочих профессий WorldSkills участники пекут 110 осетинских пирогов. Об этом корреспонденту «Реального времени» рассказала менеджер компетенции «Выпечка осетинских пирогов» Алла Столбовская.

Эта компетенция действует только среди российских регионов, поэтому команда принимает участие в качестве интерактивной площадки. Они проводят мастер-классы и профессиональные пробы.

«Наша цель — это продвижение компетенции. Мы хотим показать, что пироги в Осетии являются не только едой. Это культ. Мы хотим, чтобы другие страны тоже заинтересовались направлением и чтобы компетенция вошла в список основных на международном чемпионате», — рассказала Столбовская.