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МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре

12:36, 25.08.2019
МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре
Фото: pixnio.com

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий.

С 18:00 25 августа до 07:00 26 августа на территорий республики местами ожидаются усиления северо-западного ветра порывами до 15-16 м/с, предупреждает пресс-служба МЧС по РТ.

В случае ухудшения погоды, находясь на улице, нужно избегать пребывания рядом с линиями электропередач, щитами реклам, деревьями. Рекомендуется не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

Напомним, на следующей неделе в Татарстане ожидается похолодание, в республику придет северный циклон. Начиная с 26 августа температура воздуха начнет понижаться. Погода в Татарстане будет сухой и прохладной.

Общество Татарстан
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