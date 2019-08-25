МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий.

С 18:00 25 августа до 07:00 26 августа на территорий республики местами ожидаются усиления северо-западного ветра порывами до 15-16 м/с, предупреждает пресс-служба МЧС по РТ.

В случае ухудшения погоды, находясь на улице, нужно избегать пребывания рядом с линиями электропередач, щитами реклам, деревьями. Рекомендуется не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

Напомним, на следующей неделе в Татарстане ожидается похолодание, в республику придет северный циклон. Начиная с 26 августа температура воздуха начнет понижаться. Погода в Татарстане будет сухой и прохладной.