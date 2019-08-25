В этом году День знаний в Набережных Челнах состоится 2 сентября

В этом году День знаний для школьников Набережных Челнов состоится 2 сентября.

Такая же ситуация была в 2013-ом году. Тогда местные власти перенесли праздник на день из-за многочисленных просьб родителей, отмечают «Челнинские известия».

В этом году в школы Челнов встретят более 62 тыс. учеников.

Ранее Минобразования Татарстана рекомендовало не переносить День знаний на понедельник, 2 сентября. По словам министра образования РТ, Рафиса Бурганова, это позволит семьям в полном составе побывать на празднике и торжественной линейке. Он также отметил, что те учителя, которые проведут занятия 1 сентября, получат день отдыха.

