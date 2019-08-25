LADA Vesta получила новые ограничители дверей

АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.

Благодаря новым устройствам, теперь можно открывать и закрывать двери бесшумно. Также ограничители решают проблему того, что раньше даже слабый ветер постоянно распахивал или закрывал открытую дверь.

Также осенью 2019 года дебютирует обновлённая LADA Vesta, у которой появятся боковые зеркала аэродинамической формы с электроприводом складывания, стеклоподъемники с автоматическим доводчиком, кожаное рулевое колесо с кнопкой обогрева, подстаканники станут более глубокими, мультимедийную систему модно будет подключить к Apple CarPlay и Android Auto, передает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что больше всего автомобилей LADA Vesta за 5 месяцев 2019 года было продано в Самарской области. За указанный период в регионе было реализовано 3 437 таких автомобилей. Второе и третье места в рейтинге регионов России по объему рынка LADA Vesta занимают Татарстан и Башкортостан (2 384 и 1 846 авто соответственно).

