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КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной пусковой установки

03:30, 25.08.2019
КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной пусковой установки
Фото: yonhapnews.co.kr

КНДР заявила в воскресенье, что накануне успешно испытала новую «сверхкрупную» пусковую установку, способную запускать несколько ракет.

Испытанием руководил Ким Чен Ын, передает агентство «Рёнхап».

«Тестовый пуск показал, что все тактические и технологические характеристики системы достигли заданных критериев», — говорится в тексте.

Утром в субботу КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали на Севере резко негативную реакцию. Между тем, Дональд Трамп говорил, что Ким Чен Ын обещал прекратить пуски, когда учения США и Южной Кореи завершатся.

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