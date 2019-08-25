КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной пусковой установки

КНДР заявила в воскресенье, что накануне успешно испытала новую «сверхкрупную» пусковую установку, способную запускать несколько ракет.

Испытанием руководил Ким Чен Ын, передает агентство «Рёнхап».

«Тестовый пуск показал, что все тактические и технологические характеристики системы достигли заданных критериев», — говорится в тексте.

Утром в субботу КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали на Севере резко негативную реакцию. Между тем, Дональд Трамп говорил, что Ким Чен Ын обещал прекратить пуски, когда учения США и Южной Кореи завершатся.