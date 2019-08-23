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Посол WorldSkills из Казани встретилась с волонтерами

22:29, 23.08.2019
Посол WorldSkills из Казани встретилась с волонтерами
Фото: скриншот видео

Посол WorldSkills Алиса Тулынина встретилась с волонтерами чемпионата рабочих профессий, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как уроженка Казани она ответила на вопросы о татарской кухне и призналась. Что не готовит «беляши, элеши, треугольники».

Посол WorldSkills заявила, что считает себя связанной с движением рабочих профессий, поскольку тоже работает руками.

«Я непосредственно имею к этому отношение. Я работаю руками, я понимаю каждого участника, какой это труд, какая это работа», — сказала визажист.

Алиса Тулынина — известная модель и визажист. После встречи с волонтерами она дала мастер-класс в парке Горького всем интересующимся искусством макияжа .

Общество Татарстан
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