Посол WorldSkills из Казани встретилась с волонтерами

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Посол WorldSkills Алиса Тулынина встретилась с волонтерами чемпионата рабочих профессий, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как уроженка Казани она ответила на вопросы о татарской кухне и призналась. Что не готовит «беляши, элеши, треугольники».

Посол WorldSkills заявила, что считает себя связанной с движением рабочих профессий, поскольку тоже работает руками.

«Я непосредственно имею к этому отношение. Я работаю руками, я понимаю каждого участника, какой это труд, какая это работа», — сказала визажист.

Алиса Тулынина — известная модель и визажист. После встречи с волонтерами она дала мастер-класс в парке Горького всем интересующимся искусством макияжа .