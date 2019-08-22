На День болельщика «Салавата Юлаева» пришло 42 тысячи человек

В Уфе состоялся День болельщика «Салавата Юлаева».

Мероприятие прошло под открытым небом вблизи «Уфа-Арены» и его посетило около 42 тысяч человек, информирует официальный твиттер уфимского клуба.

Участники события смогли пообщаться с хоккеистами, получить автографы и поучаствовать во множестве интерактивных зон. Также на встрече была показана игровая форма команды на предстоящий сезон и знакомство с новичками клуба.

Хедлайнером вечера стал популярный исполнитель Тима Белорусских.