На церемонии открытия WorldSkills ожидается аншлаг — онлайн-билетов нет

В продаже закончились онлайн-билеты на церемонию открытия WorldSkills Kazan, которая начнется сегодня на стадионе «Казань Арена» в 19.00. Соответствующая информация появилась на сайте чемпионата:

«Онлайн продажа билетов на данное мероприятие закрыта, оставшиеся билеты можно приобрести в кассе стадиона «Казань Арена».

On-line sales for Ceremonies tickets has been stopped, you can purchase your tickets at box office, «Kazan Arena».

Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Казань Арена» ежедневно с 10.00 до 19.00.

Адрес: Казань, ул. Чистопольская, 115а.

По всем вопросам, связанным с приобретением билетов, обращаться в call-центр:

8-800-600-62-83 ежедневно с 8.00 до 20.00».

По сообщениям самих казанцев, купить билеты на церемонию через интернет многие не смогли уже вчера вечером. На открытии WorldSkills Kazan ожидается аншлаг, на мероприятие приедет российский премьер Дмитрий Медведев.