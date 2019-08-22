На церемонии открытия WorldSkills ожидается аншлаг — онлайн-билетов нет
В продаже закончились онлайн-билеты на церемонию открытия WorldSkills Kazan, которая начнется сегодня на стадионе «Казань Арена» в 19.00. Соответствующая информация появилась на сайте чемпионата:
«Онлайн продажа билетов на данное мероприятие закрыта, оставшиеся билеты можно приобрести в кассе стадиона «Казань Арена».
On-line sales for Ceremonies tickets has been stopped, you can purchase your tickets at box office, «Kazan Arena».
Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Казань Арена» ежедневно с 10.00 до 19.00.
Адрес: Казань, ул. Чистопольская, 115а.
По всем вопросам, связанным с приобретением билетов, обращаться в call-центр:
8-800-600-62-83 ежедневно с 8.00 до 20.00».
По сообщениям самих казанцев, купить билеты на церемонию через интернет многие не смогли уже вчера вечером. На открытии WorldSkills Kazan ожидается аншлаг, на мероприятие приедет российский премьер Дмитрий Медведев.ОбществоПромышленностьОбразование Татарстан
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