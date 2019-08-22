Денис Голубев: «У Билялетдинова мы много бегали, а в «Амуре» бега сокращены почти до нуля»

Нападающий «Амура» Денис Голубев сравнил предсезонные нагрузки в хабаровском клубе с теми, которые он испытывал в бытность хоккеистом «Ак Барса» у Зинэтулы Билялетдинова.

— Впервые в карьере столкнулся с тем, что работа «на земле» и бег сокращены практически до нуля, зато очень много льда и тренажерного зала. Причем все проходит очень интенсивно, разбито тренерским штабом Александра Гулявцева на трехдневные микроциклы. Тяжело, но интересно!

— В «Ак Барсе» у Зинэтулы Билялетдинова вы готовились к сезону иначе?

— В Казани мы много бегали, там совсем другая система подготовки, — сказал Голубев.

28-летний Голубев почти 10 лет числился в системе «Ак Барса», но стать основным игроком казанцев не смог.