Ученые придумали, как использовать борщевик

Ученые из НИТУ «МИСиС» придумали, как использовать борщевик в качестве материала для аккумуляторов. Для этого они исследовали возможности волокнистых веществ стеблей растения.

Из них изготовили электроды — элементы устройства, которые могут накапливать энергию. С помощью опытов ученые доказали, что обработанный сорняк может успешно заменять традиционные источники без снижения качества работы аккумуляторов.

Исследователи предположили, что электродные свойства можно найти в стеблях борщевика. Они состоят из твердой коры и мягкого внутреннего сердечника, похожего на губку, образующую разнообразную пористую структуру. Такая конструкция эффективна для использования углеродного материала в качестве основы электродов для суперконденсаторов, пишут «Известия».

Завкафедрой Физической химии НИТУ «МИСиС» Михаил Астахов подчеркивает, что применение стеблей борщевика для производства электродов на постоянной основе может столкнуться с большими трудностями. Ведь для получения сырья нужно будет ездить по всей стране, вырубать растение и отвозить его на предприятие, так как создавать посевные площади под сорняк неразумно. Рано или поздно запасы «дикого» борщевика могут иссякнуть. В этом случае созданная для его переработки технология станет просто не нужна.

Борщевик известен тем, что при соприкосновении с его соком на коже образуются сильные ожоги. Мощный сорняк может негативно влиять на растительную экосистему России.

Ранее в Татарстане на борьбу с борщевиком выделили 10 млн рублей, но победитель тендера отказался исполнять обязательства. Из запланированных 350 тысяч га в Татарстане обработали только 100 га.