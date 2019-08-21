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Казань вошла в пятерку городов с лучшими условиями работы для курьеров

23:55, 21.08.2019
Казань вошла в пятерку городов с лучшими условиями работы для курьеров
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сервис заказа «Яндекс.Еда» назвал пять городов с наиболее комфортными условиями для курьеров. В их число вошла и Казань.

Столица Татарстана заняла четвертую строчку. Согласно статистике сервиса, в 8,5% заведений города курьеры имеют возможность перекусить, зарядить гаджеты и отдохнуть на диванах.

Лидером стала Самара, где доля таких кафе и ресторанов достигла 27%, сообщает телеканал «360°».

Второй стала Москва, где находится 18% дружелюбных заведений. Сразу за ней с 17% идет Санкт-Петербург. Пятерку замыкает Екатеринбург, там аналитики насчитали 8% кафе, расположенных к курьерам.

АналитикаБизнесУслуги Татарстан
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