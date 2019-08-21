Опрос: большинство россиян не любят фотографироваться

82% россиян старше 18 лет не любят фотографироваться, однако 70% все же делают это с разной степенью регулярности. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного среди 1,6 тыс. человек.

Чаще всего фотографироваться не любят люди старше 60 лет (88%) и те, кто практически не пользуется интернетом (88%).

Для фотосъемки чаще всего используют мобильный телефон или смартфон (82%). На цифровые фотоаппараты снимает только 15% опрошенных, а пленочные практически вышли из употребления — их использует около 1% респондентов, говорится на сайте ВЦИОМ.

Ранее в опросе ВЦИОМ 48% россиян сообщили, что никогда не играли в видеоигры на компьютерах, смартфонах и приставках.