Два игрока московского «Динамо» могут перейти в «Оренбург»

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

Игроки московского «Динамо» Федор Черных и Владимир Москвичев перейдут в «Оренбург».

На данный момент оба футболиста уже отзаявлены из состава москвичей и в ближайшее время могут оказаться в «Оренбурге».

Полузащитник Черных провел за «Динамо» 31 матч, в которых забил 3 гола. 19-летний Москвичев выходил в составе «бело-голубых» 5 раз и голевыми действиями не отличался. В нынешнем сезоне ни один из них на поле не появлялся.

Напомним, ранее главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов заявил о скором приобретении новых футболистов.