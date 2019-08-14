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Владимир Федотов: «В ближайшее время в «Оренбурге» появятся новички, нам надо усилять состав»

14:00, 14.08.2019
Владимир Федотов: «В ближайшее время в «Оренбурге» появятся новички, нам надо усилять состав»
Фото: fcorenburg.ru

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов сообщил, что в ближайшее время в команде появятся новые футболисты.

— В ближайшее время мы должны обрасти игроками. У нас маленькая обойма, и команда требует серьезного и качественного усиления. Я уже объяснял, почему до этого не складывалось, у нас были переговоры по трансферам в финальной стадии, но игроки в последний момент получали травмы.

Нам надо усилять состав, поэтому, думаю, у нас скоро появится пополнение в виде квалифицированных футболистов. Это крайне необходимо, чтобы команде придать уверенности, что за спиной есть люди, готовые в любой момент усилить игру. Не хочется забегать вперед насчет конкретных имен, мы надеемся, что в ближайшее время новички будут, — рассказал Федотов пресс-службе «Оренбурга».

Напомним, недавно руководство «Оренбурга» поддержало главного тренера Федотова и опровергло слухи о его скором увольнении.

СпортФутбол
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