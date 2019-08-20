В Казани скончался основатель научной школы журналистики Андрей Роот

Сегодня стало известно, что на 92-м году жизни скончался профессор КФУ, доктор филологических наук, основатель казанской научной школы журналистики Андрей Александрович Роот.

Об этом сообщил в Facebook директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский.

Андрей Александрович Роот родился в 1927 году. Он начал работать в 16 лет: отучился на курсах экономистов и устроился на торфяное предприятие в поселке Юдино. В мае 1945-го его призвали в армию. Демобилизовался только в 1953 году, после чего поступил в Казанский пединститут.

В 1962 году Рооту доверили создать кафедру журналистики в Казанском университете.