Самая длинная пробка в Казани растянулась на 3 км

Во вторник, 20 августа, самой длинной пробкой в Казани стал затор на проспекте Амирхана. Его длина достигла 3 км.

Пик пришелся на 08.44, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Всего же движение по этой улице на участке от улицы Воровского до улицы Сибгата Хакима было затруднено 1 час 10 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов.

В число самых длинных вошли также пробки на улице Мира (2,8 км), проспекте Ямашева (2,4 км), Мамадышском тракте (2,1 км) и улице Вишневского (2 км).