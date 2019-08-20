В Казани за аферу с премиями осужден директор федерального центра безопасности

Фото: «Реальное время»

Мошенником назвал сегодня Советский суд Казани директора федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности (ФЦТРБ-ВНИВИ) Андрея Никитина. Он приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за аферу с премиями в центре.



Суд признал Никитина виновным в хищениях на 2 млн 845 тысяч рублей путем начисления необоснованно завышенных премий подчиненным и сбора «излишков» в 2016—2018 годах. После оглашения приговора осужденный был освобожден от домашнего ареста.

Гражданский иск по делу не заявлялся. Потерпевшим признан сам ФЦТРБ-ВНИВИ, подведомственный минсельхозу.

В прениях прокурор просил для обвиняемого 3,5 года колонии со штрафом 500 тысяч рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Сам директор центра вину в преступлении не признал, его защитник Ильгам Шарапов в процессе ссылался на расхождение в суммах якобы переданных его клиенту премиальных, а также на запись передачи денег сотрудниками центра не Никитину, а двум его замам. Оба в центре уже не работают.

Приговор пока не вступил в силу.

Напомним, сейчас Казанский гарнизонный военный суд рассматривает дело об афере на 20 млн рублей из того же центра. На скамье подсудимых — подполковник Минобороны РФ.