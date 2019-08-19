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Электронное голосование может быть опробовано в Татарстане уже в 2020—2021 годах

20:41, 19.08.2019
Электронное голосование может быть опробовано в Татарстане уже в 2020—2021 годах
Фото: realnoevremya.ru

Татарстанские избиратели смогут проголосовать через портал госуслуг на выборах в 2020 или 2021 году. При условии, что эксперимент пройдет удачно в Москве.

Об этом на онлайн-конференции «Реального времени» рассказал председатель ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов.

«Если этот эксперимент ЦИК признает эффективным и будут полностью исключены риски двойного голосования или вмешательства, влияния извне, надеемся, что этот эксперимент будет реализован в других субъектах. И жители нашей республики в 2020—2021 годах тоже получат такую возможность — голосовать через портал госуслуг», — сказал глава татарстанского избиркома.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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