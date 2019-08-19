На ремонт двух детсадов в Спасском районе потратят свыше 2 млн рублей

На текущий ремонт детских садов «Солнышко» и «Антошка» в Спасском муниципальном районе Татарстана потратят 2,34 млн рублей. Это следует из двух тендеров, опубликованных сегодня на сайте госзакупок.

Ремонт детсада «Антошка» обойдется в 1,19 млн рублей, ремонт детсада «Солнышко» — в 1,15 млн рублей. В обоих случаях источником финансирования станет бюджет исполкома районов. Итоги тендеров подведут 3 сентября.

Напомним, в Татарстане за последние два года на строительство детсадов потрачено более 5,5 млрд рублей.

