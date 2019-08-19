YouTube ограничил доступ к ролику об оскорблении флага России

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала видеоролик с контентом, оскорбляющим государственные символы России.

Это произошло после уведомления Роскмонадзора, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Речь идет о ролике, в котором неизвестные в Одессе сжигают флаг РФ и производят оскорбительные действия в отношении герба. Google ранее отказывался удалить это видео.

Ранее в отеле испанского города Салоу произошел скандал из-за российского флага. Украинские туристы заметили его в ресторане гостиницы и потребовали убрать, чтобы «не чувствовать себя ужасно во время ужина». Администратор отеля отказал им в этом и отметил, что «его позиция — это позиция всей Испании».