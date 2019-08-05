Украинские туристы возмутились из-за российского флага в отеле Испании и получили штраф

В отеле испанского города Салоу произошел скандал из-за российского флага.



Как сообщил пользователь Facebook Дэвид Пластер, украинские туристы заметили в ресторане гостиницы и потребовали убрать его, чтобы «не чувствовать себя ужасно во время ужина». Администратор отеля отказал им в этом и отметил, что «его позиция — это позиция всей Испании».

Далее на развлекательном вечере аниматоры исполняли русские песни военных лет. «Шокированные» украинцы потребовали у туроператора переселения в другой отель из-за «оскорблений и травли». Вместо этого их оштрафовали за снятие брони.

Официального подтверждения этой информации нет.