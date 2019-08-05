Украинские туристы возмутились из-за российского флага в отеле Испании и получили штраф
В отеле испанского города Салоу произошел скандал из-за российского флага.
Как сообщил пользователь Facebook Дэвид Пластер, украинские туристы заметили в ресторане гостиницы и потребовали убрать его, чтобы «не чувствовать себя ужасно во время ужина». Администратор отеля отказал им в этом и отметил, что «его позиция — это позиция всей Испании».
Далее на развлекательном вечере аниматоры исполняли русские песни военных лет. «Шокированные» украинцы потребовали у туроператора переселения в другой отель из-за «оскорблений и травли». Вместо этого их оштрафовали за снятие брони.
Официального подтверждения этой информации нет.Общество
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