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Украинские туристы возмутились из-за российского флага в отеле Испании и получили штраф

22:31, 05.08.2019
Украинские туристы возмутились из-за российского флага в отеле Испании и получили штраф
Фото: realnoevremya.ru

В отеле испанского города Салоу произошел скандал из-за российского флага.

Как сообщил пользователь Facebook Дэвид Пластер, украинские туристы заметили в ресторане гостиницы и потребовали убрать его, чтобы «не чувствовать себя ужасно во время ужина». Администратор отеля отказал им в этом и отметил, что «его позиция — это позиция всей Испании».

Далее на развлекательном вечере аниматоры исполняли русские песни военных лет. «Шокированные» украинцы потребовали у туроператора переселения в другой отель из-за «оскорблений и травли». Вместо этого их оштрафовали за снятие брони.

Официального подтверждения этой информации нет.

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