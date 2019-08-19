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Минздрав РФ предложил работодателям устраивать физкульт-брейки

12:27, 19.08.2019
Минздрав РФ предложил работодателям устраивать физкульт-брейки
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения РФ в программе «Укрепление здоровья работающих» предложило проводить на рабочих местах физкульт-брейки для борьбы со стрессом и снижения утомляемости.

В брейк могут войти десятиминутные зарядки, занятия йогой или пилатесом. Зарядки нужно проводить как минимум раз в день. Регламент проведения перерывов необходимо разрабатывать с учетом специфики труда сотрудников, говорится в программе.

Ранее программой «Укрепление здоровья работающих» предлагалось работодателям проводить открытые встречи с сотрудниками для создания благоприятной атмосферы на рабочем месте. Также Минздрав предложил работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве.

Общество
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