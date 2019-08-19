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Минздрав РФ предложил меры по созданию благоприятной атмосферы на работе

07:17, 19.08.2019
Минздрав РФ предложил меры по созданию благоприятной атмосферы на работе
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения РФ предложило работодателям проводить открытые встречи с сотрудниками для создания благоприятной атмосферы на рабочем месте, говорится в материалах программы «Укрепление здоровья работающих».

«Целью проведения «Кружков благополучия» является создание благоприятной психоэмоциональной обстановки на рабочем месте. «Кружки благополучия» — открытые встречи с руководством для обсуждения вопросов и проблем создания благоприятной среды», — говорится в материалах ведомства.

Приоритетными темами для обсуждения между коллегами могут быть: создание условий для поддержки, возможность введения гибкого графика, обсуждение режима труда и отдыха.

Ранее Минздрав РФ в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» предложил работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве.

ОбществоМедицина
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