Минздрав РФ предложил меры по созданию благоприятной атмосферы на работе

Министерство здравоохранения РФ предложило работодателям проводить открытые встречи с сотрудниками для создания благоприятной атмосферы на рабочем месте, говорится в материалах программы «Укрепление здоровья работающих».

«Целью проведения «Кружков благополучия» является создание благоприятной психоэмоциональной обстановки на рабочем месте. «Кружки благополучия» — открытые встречи с руководством для обсуждения вопросов и проблем создания благоприятной среды», — говорится в материалах ведомства.

Приоритетными темами для обсуждения между коллегами могут быть: создание условий для поддержки, возможность введения гибкого графика, обсуждение режима труда и отдыха.

Ранее Минздрав РФ в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» предложил работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве.

