Россиянин Рублев обыграл Федерера на теннисном турнире в США

Теннисист Андрей Рублев обыграл швейцарца Роджера Федерера в третьем круге турнира в американском Цинциннати.

Россиянин справился с третьей ракеткой мира Федерером за два сета — 6:3, 6:4, матч длился 1 час 2 минуты. Это первая победа Рублева над титулованным швейцарцем в карьере.

Следующим соперником Рублева в четвертьфинале турнира станет россиянин Даниил Медведев, обыгравший немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:2, 6:1.

Отметим, что Роджер Федерер является рекордсменом по количеству завоеванных титулов на крупнейших турнирах по теннису, всего на его счету 20 побед.