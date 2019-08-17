Для медицинских организаций Башкирии купят принтеры на 12,6 млн рублей

Управление материально-технического обеспечения Минздрава Башкирии планирует закупить на средства из регионального бюджета принтеры для медицинских организаций на общую сумму в 12,6 млн рублей.

Об аукционе стало известно 13 августа, заявки можно подать до 22 числа, а сам аукцион состоится 26-го, говорится на сайте госзакупок.

Подрядчик должен поставить 708 принтеров по 132 адресам больниц и поликлиник. Устройства должны быть с черно-белой лазерной печатью, ее разрешение — не менее 600 точек на дюйм, максимальный ресурс черного картриджа — не менее 10 тысяч страниц. Емкость картриджа в стартовой комплектации — не менее 2 800 страниц. Каждый принтер будет стоить около 17,7 тыс. рублей.